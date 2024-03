Marché à la ferme Foie Gras Rabuat et Fils Méré, samedi 23 mars 2024.

Marché à la ferme Foie Gras Rabuat et Fils Méré Yonne

Un marché à la ferme est organisé le samedi 23 et dimanche 24 mars de 10h à 19h à Méré. Rendez-vous sur l’exploitation des Foie Gras Rabuat et Fils, 2 rue de la Fontaine. Une vingtaine de producteurs seront présents, vous pourrez y retrouvez des producteurs de fruits et légumes, d’huiles, de fromages, d’escargots, de bières artisanales et bien d’autres encore !

Possibilité de déguster un repas avec les produits de la ferme, réservation conseillée avant le 15 mars 2024. Contact 03 86 47 40 56 .

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-24 19:00:00

Foie Gras Rabuat et Fils 2, rue de la Fontaine

Méré 89144 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

