Marché à la ferme Le Fel, 18 juillet 2022, Le Fel.

Marché à la ferme Cassos Le Fel

2022-07-18 – 2022-07-18

Cassos Le Fel Aveyron Le Fel

Marché avec des produits fermiers: farçous, glace de la ferme, charcuterie canard et burger fermier, produits à base de safran et bière artisanale, bourriols, vin et cabécous du Fel

Marché à la ferme avec des producteurs locaux avec possibilité de manger sur place et visite de l’élevage de chèvres avant

OFFICE DE TOURISME DU CANTON D’ENTRAYGUES SUR TRUYERE

Cassos Le Fel

dernière mise à jour : 2022-02-02 par