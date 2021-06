Avignon Avignon Avignon, Vaucluse Marché à la ferme La Reboule Avignon Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Marché à la ferme La Reboule Avignon, 19 juin 2021-19 juin 2021, Avignon. Marché à la ferme La Reboule 2021-06-19 – 2021-06-19 ferme la Reboule – 1250 chemin de la Barthelasse Ile de la Barthelasse

Avignon Vaucluse La ferme La Reboule adhérente au réseau Bienvenue à la ferme vous ouvre ses portes le 19 juin 2021 de 10h à 19h pour son marché. +33 6 71 08 28 15 https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/paca/vaucluse/avignon/ferme/la-reboule/153106

