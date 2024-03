Marché à la ferme du Tambourinour EARL Domaine du Tambourinour Mainxe-Gondeville, vendredi 7 juin 2024.

Marché à la ferme du Tambourinour Vente à la ferme Vendredi 7 juin, 09h00, 14h00 EARL Domaine du Tambourinour

Début : 2024-06-07T09:00:00+02:00 – 2024-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-07T14:00:00+02:00 – 2024-06-07T19:00:00+02:00

Maraîchers, nous proposons chaque vendredi la vente à la ferme de nos fruits et légumes de saison.

De plus, chaque vendredi après midi (14h-19h), un marché fermier se déroule sur notre exploitation avec une quinzaine de producteurs locaux (veau de chalais, boeuf, porc fermier, canard gras, volailles, produits laitiers, fromage de chèvre, pain, miel, confiture, huitres, poisson, vin, pineau, coganc, bière, légumineuses, café…).

Visite des serres et explication de la culture de nos légumes sur demande toute l’après-midi.

EARL Domaine du Tambourinour 5 Le tambourinour 16200 Gondeville Mainxe-Gondeville 16200 Mainxe Charente Nouvelle-Aquitaine 06 67 50 10 79 tambourinour@yahoo.fr Contact : Famille Millon Mesnard