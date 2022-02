Marché à la Ferme du Petit Brens Brens Brens Catégories d’évènement: Ain

Brens Ain Brens La Ferme du Petit Brens organise un samedi par mois, de mi septembre à mi avril, un marché à la ferme avec des producteurs de la région philippe.veyron@sfr.fr +33 6 11 51 18 75 Petit Brens 455 rue du Petit Brens Brens

