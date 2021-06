Bazillac Ferme Dou Pleix,Bazillac Bazillac, Hautes-Pyrénées Marché à la ferme Dou Pleix Ferme Dou Pleix,Bazillac Bazillac Catégories d’évènement: Bazillac

Ferme Dou Pleix, Bazillac, le samedi 26 juin à 10:00

8 Cami Dou Pleix 65140 BAZILLAC

Entrée libre

Découvrez nos élevages de canards Kriaxera, barbarie et oies. Nous espérons pouvoir aussi vous proposer un petit marché de producteurs, qui contribuent à notre point de vente à la ferme. Ferme Dou Pleix,Bazillac 8 Cami Dou Pleix, 65140 BAZILLAC Bazillac Hautes-Pyrénées

2021-06-26T10:00:00 2021-06-26T19:00:00

