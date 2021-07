Châteauneuf-de-Galaure Châteauneuf-de-Galaure Châteauneuf-de-Galaure, Drôme Marché à la ferme des Baratons Châteauneuf-de-Galaure Châteauneuf-de-Galaure Catégories d’évènement: Châteauneuf-de-Galaure

Drôme

Marché à la ferme des Baratons 2021-07-16 – 2021-07-16

Châteauneuf-de-Galaure Drôme Un moment de découverte à la ferme. Au cœur de la Drôme des Colline, cette ferme élève des chèvres et produit des fromages depuis 1969 : AOP Picodon, fromage du terroir. Profitez du marché pour visiter la ferme et assister à la traite du soir à 17 h 45 ! gaec-baratons.roberts@wanadoo.fr +33 4 75 68 69 66 dernière mise à jour : 2021-06-29 par

