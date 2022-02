Marché à la ferme de Truttenhausen Heiligenstein Heiligenstein Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Heiligenstein

Marché à la ferme de Truttenhausen Heiligenstein, 1 avril 2022, Heiligenstein.

2022-04-01 14:30:00 – 2022-10-31 18:00:00

Heiligenstein Bas-Rhin Heiligenstein Venez passer un agréable moment à la ferme. Vente directe de produits frais cultivés en biodynamie à la ferme : fruits, légumes, produits laitiers, miel… Rencontre avec les animaux de la ferme, possibilité d’assister à la traite des vaches entre 16h30 et 17h30. Départ de randonnées. Vente de produits frais, accompagnement à la traite tous les vendredis +33 3 88 08 24 33 Venez passer un agréable moment à la ferme. Vente directe de produits frais cultivés en biodynamie à la ferme : fruits, légumes, produits laitiers, miel… Rencontre avec les animaux de la ferme, possibilité d’assister à la traite des vaches entre 16h30 et 17h30. Départ de randonnées. Heiligenstein

