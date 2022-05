Marché à la ferme de producteurs locaux Châtenoy-le-Royal Châtenoy-le-Royal Catégories d’évènement: Châtenoy-le-Royal

Saône-et-Loire

Marché à la ferme de producteurs locaux Châtenoy-le-Royal, 4 juin 2022, Châtenoy-le-Royal. Marché à la ferme de producteurs locaux A la ferme 10 chemin de la brosse Châtenoy-le-Royal

2022-06-04 – 2022-06-04 A la ferme 10 chemin de la brosse

Châtenoy-le-Royal Saône-et-Loire Châtenoy-le-Royal EUR Marché annuel à la ferme, sous abri, grand parking, 27 stands de producteurs : miel, vin, bière, lapin, porc, pigeon, fromages, yaourts, farine, huile d’olive, champagnes, champignons, veau, bœuf, chocolat, glace… Delices.campagnes@hotmail.fr Marché annuel à la ferme, sous abri, grand parking, 27 stands de producteurs : miel, vin, bière, lapin, porc, pigeon, fromages, yaourts, farine, huile d’olive, champagnes, champignons, veau, bœuf, chocolat, glace… A la ferme 10 chemin de la brosse Châtenoy-le-Royal

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Châtenoy-le-Royal, Saône-et-Loire Autres Lieu Châtenoy-le-Royal Adresse A la ferme 10 chemin de la brosse Ville Châtenoy-le-Royal lieuville A la ferme 10 chemin de la brosse Châtenoy-le-Royal Departement Saône-et-Loire

Marché à la ferme de producteurs locaux Châtenoy-le-Royal 2022-06-04 was last modified: by Marché à la ferme de producteurs locaux Châtenoy-le-Royal Châtenoy-le-Royal 4 juin 2022 Châtenoy-le-Royal Saône-et-Loire

Châtenoy-le-Royal Saône-et-Loire