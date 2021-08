Miramont-Sensacq Miramont-Sensacq Landes, Miramont-Sensacq Marché à la ferme de Marsan Miramont-Sensacq Miramont-Sensacq Catégories d’évènement: Landes

Miramont-Sensacq Landes Miramont-Sensacq Un programme riche en animations, visites, rencontres et dégustations est proposé tout au long du week end à la Ferme de Marsan!

Ouverture du marché le samedi à partir de 16h00 avec sur place de véritables producteurs de champagne, Bergerac, Tursan et Armagnac, ainsi que des charcuteries du pays, pâtisseries locales, fromages des Pyrénées, producteurs de piment d’Espelette. angèle Bazin sera présente avec ses produits cosmétiques à base de lait d’ânesse également sans oublier les foies gras de la Ferme de Marsan. Ventes d’assiettes à partir de 20h00.

Le dimanche à 12h00, les vignerons du Tursan offriront l’apéritif avant de pouvoir déguster à nouveau les assiettes de la Ferme au choix proposé la Ferme de Marsan.

Les chanteurs basques Hats Berri assureront l'animation

Les chanteurs basques Hats Berri assureront l'animation

