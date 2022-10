Marché à la ferme de la Pérotonnerie Rom, 12 novembre 2022, Rom.

Marché à la ferme de la Pérotonnerie

6 Rue des Marronniers La Ferme de la Pérotonnerie Rom Deux-Svres La Ferme de la Pérotonnerie 6 Rue des Marronniers

2022-11-12 10:00:00 – 2022-11-12 12:30:00

La Ferme de la Pérotonnerie 6 Rue des Marronniers

Rom

Deux-Svres

Rom

EUR Marché à la Ferme de la Pérotonnerie à Rom.

Samedi 12 novembre de 10h à 12h30.

Avec vos produits locaux habituels : Boucher Charcutier – Farci Poitevin – Bières artisanales – Miel et safran- Oeufs bio- Lentilles, Farine et Pâtes artisanales- Brioches, tourteaux et pains spéciaux – Terrines de viande de chèvre – Jus et

Pétillant Pomme– Huiles artisanales

Pain cuit au four à bois et fromages de chèvre frais et affinés

06 61 42 50 92 – 06 28 29 47 80

lafermedelaperotonnerie@orange.fr

Marché à la Ferme de la Pérotonnerie à Rom.

Samedi 12 novembre de 10h à 12h30.

06 61 42 50 92 – 06 28 29 47 80

lafermedelaperotonnerie@orange.fr

+33 6 61 42 50 92

OTPM

La Ferme de la Pérotonnerie 6 Rue des Marronniers Rom

dernière mise à jour : 2022-10-18 par