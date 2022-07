Marché à la ferme de la Pérotonnerie Rom, 9 juillet 2022, Rom.

Marché à la ferme de la Pérotonnerie

La Ferme de la Pérotonnerie 6 Rue des Marronniers Rom Deux-Sèvres

2022-07-09 10:00:00 – 2022-07-09 12:30:00

La Ferme de la Pérotonnerie 6 Rue des Marronniers

Rom

Deux-Sèvres

Rom

EUR Marché à la Ferme de la Pérotonnerie à Rom.

Samedi 9 juillet de 10h à 12h30.

Avec vos produits locaux habituels : Vins du Haut Poitou, Bières artisanales, Farci poitevin, Miel et safran, Terrines de viande de chèvre, pains spéciaux, brioche et tourteaux fromages au chèvre de la Pérotonnerie, œufs bios, farine artisanale et avec la présence d’un boucher charcutier

06 61 42 50 92 – 06 28 29 47 80

lafermedelaperotonnerie@orange.fr

+33 6 61 42 50 92

La Ferme de la Pérotonnerie 6 Rue des Marronniers Rom

