Le dimanche 12 juin de 10h à 17h, rendez-vous à la ferme de la Rousselière pour un marché de producteur dans le cadre de l'opération "Le Printemps à la Ferme". Vous y rencontrerez des producteurs de :

Bœuf Black Angus, veau, agneau, produits laitiers chèvre, produits laitiers brebis, fromage de vache, pâtes, glaces, farines et huiles, cidre, jus de pomme, vrac, légumes, cosmétiques.

Mais aussi de l'artisanat, menuisier, céramiques, sculpture d'acier, peinture, théâtre… Buvette et restauration sur place (galettes saucisses / crêpes) Dans le cadre de l'opération "Le Printemps à la Ferme" du réseau Bienvenue à la ferme, marché à la ferme de la Rousselière à Chemazé. elevage.rousseliere@gmail.com +33 6 24 47 21 62 https://www.elevage-rousseliere.fr/

Bœuf Black Angus, veau, agneau, produits laitiers chèvre, produits laitiers brebis, fromage de vache, pâtes, glaces, farines et huiles, cidre, jus de pomme, vrac, légumes, cosmétiques.

Mais aussi de l’artisanat, menuisier, céramiques, sculpture d’acier, peinture, théâtre… Buvette et restauration sur place (galettes saucisses / crêpes) Chemazé

