Marché à la ferme – Château de Perron Madiran, 19 juin 2021-19 juin 2021, Madiran.

Marché à la ferme – Château de Perron 2021-06-19 – 2021-06-19 Château de Perron 10 Route de Perron

Madiran Hautes-Pyrénées

Balade dans les vignes autour du château ainsi que les bois alentour. De retour au château, je vous ferai déguster nos vins AOC et AOP : Madiran, Pacherenc-de-Vic-Bilh. Présence de producteurs de fromages et charcuterie (et peut-être d’autres produits locaux).

isabelle@chateaudeperron.fr +33 6 86 52 27 06 http://chateaudeperron.fr/

