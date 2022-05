Marché à la ferme château de Bonhoste à SAINT JEAN DE BLAIGNAC Saint-Jean-de-Blaignac, 8 mai 2022, Saint-Jean-de-Blaignac.

Marché à la ferme château de Bonhoste à SAINT JEAN DE BLAIGNAC Saint-Jean-de-Blaignac

2022-05-08 – 2022-05-08

Saint-Jean-de-Blaignac Gironde Saint-Jean-de-Blaignac

Marché à la ferme au château de Bonhoste à SAINT JEAN DE BLAIGNAC : entrée libre, restauration sur place, jeux et animations pour tous.

9 h : randonnée pédestre dans les vignes (2h)

10 h : début du marché à la ferme

12 h : apéro concert offet aves SFAXI

15 h Bandas LES BLEUETS

Toute la journée : Dégustation vente Château de Bonhoste et château La Moulière

Ateliers oenologiques, les secrest du vins, quizz…

Tours en calèche, en trotinette électique dans les vignes, visite du chai et de la cave souterraine.

Exposition : peintures, sculptures et décorations au crochet – Pour les enfants : jeux traditionnels en bois, atelier bonbons, musique et cours guitare, promenades en poney, maquillage.

+33 5 57 84 12 18

bonhoste

Saint-Jean-de-Blaignac

