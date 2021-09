Marché à la ferme au Domaine de la Chataignière Périssac, 19 septembre 2021, Périssac.

Marché à la ferme au Domaine de la Chataignière 2021-09-19 – 2021-09-19 Domaine de la Chataignière 1 Lieu-dit Grandes Terres

Périssac Gironde Périssac

Sur une exploitation du réseau Bienvenue à la ferme, profitez d’un moment privilégié pour rencontrer les agriculteurs, déguster leurs produits dans une ambiance festive et décontractée.

Au programme :

Dégustation des vins de la propriété, charcuteries de porcs noirs élevés en AB, pain cuit au four à bois, légumes de saison, canard ou veau, fromages et glaces fermières.

Découverte et visite guidée du domaine : moulin à vent et musée vitivinicole. Démonstration, fabrication et cuisson de pains au four à bois. 10h : montée des voiles sur le moulin. Toutes les heures: mise en fonctionnement du moulin. 18h : descente des voiles.

Détente: déjeuner dans le parc ombragé.balade libre dans les vignes.

+33 6 85 52 26 88

Domaine de la chataigniere

