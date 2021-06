Villegouge Château Boutinet Gironde, Villegouge Marché à la ferme au Château Boutinet Château Boutinet Villegouge Catégories d’évènement: Gironde

Château Boutinet, le dimanche 27 juin à 10:00

Pour les enfants (sur réservation) * Atelier LegOeno 11h00 et 14h00 autour d’énigmes * Atelier bio-diversité avec Fourmidable (15h) : construction de refuges à insectes Découverte et détente * visite et dégustation à la propriété * balade à pieds dans les vignes à 16h * animation musicale le temps du déjeuner * déjeuner fermier assis et à l’abri adulte 19€ – enfant 9€ sur une exploitation du réseau bienvenue à la ferme, profitez d’un moment privilégié pour rencontrer les agriculteurs, déguster leurs produits dans une ambiance festive et décontractée. Château Boutinet 1436 route des Palombes 33141 Villegouge Villegouge Gironde

2021-06-27T10:00:00 2021-06-27T18:00:00

