Marche à la découverte du patrimoine religieux Ingwiller

Marche à la découverte du patrimoine religieux Ingwiller, 9 octobre 2022

1 Rue du Rauschenbourg Ingwiller

2022-10-09 09:00:00 – 2022-10-09 17:30:00

Bas-Rhin Le groupe interreligieux d’Ingwiller, avec le soutien de la Collectivité Européenne d’Alsace et à l’initiative de descendants d’anciens habitants désireux de partager leurs souvenirs, vous invite à Une marche interreligieuse ouverte à tous !!! Programme de la journée : 10h : découverte de la salle de priêre musulmane 10h30-11h : promenade le long de la Moder pour rejoindre la synagogue 11h-12h : découverte de la synagogue et animation autour de la soucca (les participants peuvent apporter des paniers garnis de fruits et de légumes pour décorer cette cabane qu’on construit pour la fête juive de souccot qui débutera au coucher du soleil ce soir-là) 12h : pique-nique sous chapiteau dans le jardin de la synagogue ou au foyer protestant selon la météo (apéritif offert et repas tirés du sac) 12h30 : escape game à l’église catholique sainte Madeleine pour enfants et jeunes. 13h30 : Intervention de Monsieur Patrice Wolff souvenirs de lycéens juifs les jours de Shabbat puis départ pour Bouxwiller (1h30 de marche facile environ) Durant la marche : rallye pour jeunes et familles 15h30 : arrivée à Bouxwiller et accueil au lycée (présentation Elisabeth Roth) 15h45 : remise de prix aux gagnants du rallye 16h : temps de célébration interreligieuse pour tous à l’église protestante de Bouxwiller ; ou bien visite de l’exposition Le Pélerinage dans les religions au Musée Judéo-Alsacien. 17h : retour à pied vers Ingwiller pour ceux qui le souhaitent. Si vous souhaitez un retour motorisé : n’hésitez pas à nous le signaler ! (contacts ci-dessous)¬† Inscription vivement souhaitée pour des questions d’organisation au 09 77 48 40 39 ou par mail : interreligieux-ingwiller@laposte.net¬† Possibilité de se garer à Ingwiller sur le parking de la salle de priêre musulmane, rue du Rauschenbourg, ou sur les parkings du Centre Ville ou en face de la piscine. Possibilité de participer à l’ensemble du programme ou seulement à certaines activités Marche interreligieuse organisée par le groupe interreligieux d’Ingwiller, avec le soutien de la Collectivité Européenne d’Alsace. +33 3 88 89 62 45 Ingwiller

