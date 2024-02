Marche A la découverte des plantes médicinales Neuvy-Grandchamp, samedi 13 avril 2024.

Marche A la découverte des plantes médicinales Neuvy-Grandchamp Saône-et-Loire

Venez marcher et découvrir les plantes médicinales qui nous entourent, avec Sara herbaliste, cueilleuse et transformatrice de plantes médicinales.

Achillée, ortie… Notre paysage, si familier, et pourtant si méconnu, regorge de plantes bénéfiques, traditionnellement utilisées pour soigner maux divers et variés, et absorbés par la pharmacopée moderne.

Pour retrouver ces savoirs ancestraux, venez marcher dans les petits chemins du village pour apprendre à reconnaître et utiliser les plantes sauvages selon leurs bienfaits.

Un goûter vous sera offert au retour de la marche.

Vous pouvez apporter cahier et stylo pour faire un herbier et ainsi garder une jolie trace de cette expérience. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13 16:30:00

Départ Place de la Mairie

Neuvy-Grandchamp 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté semeursdeliens71@gmail.com

