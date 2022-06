Marché à la céramique et au santon Aubagne, 22 juillet 2022, Aubagne.

Marché à la céramique et au santon

2022-07-22 – 2022-08-28

Chaque été, céramistes et santonniers du Pays d’Aubagne et de l’Etoile s’installent sur le cours Foch, en centre d’Aubagne, pour vous présenter leurs dernières créations.

Cette année en plus des artisans du pays d’Aubagne et de l’étoile des céramistes métropolitains sont invités à les rejoindre les week-ends à partir du 30 juillet.

Le marché au santon et à la céramique, une tradition à Aubagne.

