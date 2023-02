Marché à la brocante MAUBOURGUET Maubourguet Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

2023-03-12

Hautes-Pyrénées En plein coeur du village, venez chiner à la recherche de trésors cachés. Informations exposants :

– emplacement 50 euros

– casse croûte le matin et midi.

+33 6 81 63 55 72

