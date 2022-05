Marché à la Brocante de GRANVILLE Granville Catégories d’évènement: Granville

Manche

Marché à la Brocante de GRANVILLE, 4 août 2022, Granville. Quoi de plus agréable , qu’une balade dans cette charmante ville balnéaire de la Manche ?

Le jeudi 4 aout , vous pourrez chiner à Granville des objets aussi variés que des petits meubles regionaux, des objets de marine , des draps en lin , des livres ou cartes postales , de la vaisselle ou des vases de jardin …….. 40 professionnels venus de Bretagne et de Normandie récupèrent , pour vous , tous les mois , de véritables trésors chargés d’histoire, et pour lesquels vous aurez de vrais coups de cœur.

Cours Jonville – 8h00 – 19h00 –

Entrée gratuite – Organisation ABA : 07 71 66 17 13

Détails Catégories d’évènement: Granville, Manche Autres Lieu Cour Jonville Adresse Cour Jonville Ville Granville Age minimum 5 Age maximum 99 Organisateur ABA Tarif 0 lieuville Granville Departement Manche

Cour Jonville Granville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/granville/

Marché à la Brocante de GRANVILLE 2022-08-04 was last modified: by Marché à la Brocante de GRANVILLE Cour Jonville 4 août 2022

Granville Manche