Marché à la brocante, 29 juillet 2022, .

Marché à la brocante

2022-07-29 – 2022-07-29

Tous les vendredis matins de 8h à 13h le long du quai Chaho et de l’esplanade Roland-Barthes (côté Nive), Plus d’une trentaine de brocanteurs professionnels déballent pour le plaisir des chineurs et des curieux.

Tous les vendredis matins de 8h à 13h le long du quai Chaho et de l’esplanade Roland-Barthes (côté Nive), Plus d’une trentaine de brocanteurs professionnels déballent pour le plaisir des chineurs et des curieux.

Tous les vendredis matins de 8h à 13h le long du quai Chaho et de l’esplanade Roland-Barthes (côté Nive), Plus d’une trentaine de brocanteurs professionnels déballent pour le plaisir des chineurs et des curieux.

dernière mise à jour : 2022-01-10 par