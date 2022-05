Marché à l’ ancienne de Cambremer – 14 Dans les rues de Cambremer,Cambremer (14)

Animation musicale du marché à l’ ancienne. Répertoire avec d’ un côté des airs traditionnels irlandais, écossais… et d’ un autre côté des chansons contemporaines revisitées, de différents horizons. *source : événement [Marché à l’ ancienne de Cambremer – 14](https://agendatrad.org/e/36364) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-03T10:00:00 2022-07-03T14:00:00

