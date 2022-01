Marché à Figeac Figeac, 26 septembre 2021, Figeac.

Marché à Figeac Figeac

2021-09-26 09:00:00 – 2021-09-26 12:30:00

Figeac Lot

les 2ème, 4ème ou 5ème samedi de chaque mois marché et foire (place du Foirail, ventes d’animaux : poules)

Marché aux chrysanthèmes

Place de la Raison. Jour de la Toussaint et les 3 jours qui précèdent.(le 29 -30 -31 octobre)

Marché aux noix

3 marchés : 2 en novembre et 1 en décembre. Place du Foirail 2ème et dernier samedi de novembre et décembre.

attention pour 2021 samedi 25 et samedi 1er janvier pas de marchés mais une foire le jeudi 23 après-midi de 13h à 17h30 et le samedi 1er sera avancé au jeudi 30 décembre 13h à 17h30.

Le samedi matin Figeac s’éveille et c’est un marché tout en couleur qui fait vibrer la ville.

Alors, le riche patrimoine Figeacois devient tangible, les marchands d’épices, les nobles et les paysans semblent ressurgir du passé, témoins de l’incroyable histoire de la ville.

Un marché ordinaire dans un lieu teinté de mystère…

OT Figeac

Figeac

dernière mise à jour : 2022-01-20 par