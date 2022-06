Marché à Duhort-Bachen

Marché à Duhort-Bachen, 7 octobre 2022, . Marché à Duhort-Bachen

Fruits, légumes, poulet, plats cuisinés, gâteau, fromages, miel, fleurs, … Buvette tenue par l’association duhortoise Duhort-Bachen organise son marché le vendredi 7 octobre de 16h à 19h.

