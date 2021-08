Marche à Bouttencourt Bouttencourt, 29 août 2021, Bouttencourt.

Marche à Bouttencourt 2021-08-29 09:30:00 – 2021-08-29

Bouttencourt Somme Bouttencourt

15 Rendez-vous : 9h30 pour un départ à 10h

RDV à la salle des fêtes de Bouttencourt suivie d’un barbecue

Parcours de 5 à 10 kms

Présentation du Pass sanitaire obligatoire (Vaccination à jour et/ou test PCR négatif)

Tarifs : 15.00€/Adulte (marche et barbecue) – 10€/Enfants, et non marcheurs

Les nons-marcheurs sont également invités

Les bénéfices seront affectés à des associations caritatives locales.

Inscriptions recommandées avant le 23 Août au : 06 76 45 19 28.

Proposée par le Lions’ Club Blangy/Aumale

+33 6 76 45 19 28

Randonnée©Pixabay

dernière mise à jour : 2021-08-04 par SIM Picardie – OT communautaire Aumale/Blangy-sur-Bresle