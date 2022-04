Marché à Beynat Beynat Beynat Catégories d’évènement: Beynat

Corrèze

Marché à Beynat Beynat, 24 avril 2022, Beynat. Marché à Beynat Beynat

2022-04-24 00:00:00 – 2022-04-24 13:30:00

Beynat Corrèze Beynat Sous la halle Claude Duneton, au cœur du bourg, se déroule tous les dimanches le traditionnel et incontournable “Marché hebdomadaire”. Pain, viandes, poulets, poissons, fromages, miel, fruits et légumes, confiseries, vins, plants, fleurs, confection… Vous y trouverez une large gamme de produits locaux ! Sans oublier les commerces à proximité. Beynat

dernière mise à jour : 2022-04-22 par OT de Beaulieu sur Dordogne

Détails Catégories d’évènement: Beynat, Corrèze Autres Lieu Beynat Adresse Ville Beynat lieuville Beynat

Beynat Beynat https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beynat/

Marché à Beynat Beynat 2022-04-24 was last modified: by Marché à Beynat Beynat Beynat 24 avril 2022

Beynat