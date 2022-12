Marché à Azé Azé Azé Azé Catégories d’évènement: AZE

Loir-et-Cher

Marché à Azé Azé, 6 janvier 2022, Azé Azé. Marché à Azé Azé Azé Loir-et-Cher

2022-01-06 16:00:00 – 2022-12-29 20:00:00 Azé

Loir-et-Cher Azé Marché à Azé. Commerçants et producteurs présents : la Ferme du Petit pont (fromages de chèvres et légumes), Pizza sympa, Ferme de Gorgeat (produits à base de porc), La Fermette du Bois Plisson (champignons), l’Epi Nature (boulangerie Bio), cuisine marocaine 100% maison (à emporter tous les 15 jours), Brasserie Sommier (bière artisanale), boucherie-charcuterie-traiteur Pascal Gauthier (semaine impaire) et les Saveurs Réunionnaises (1er jeudi de chaque mois). Rendez-vous tous les jeudis soir au petit marché d’Azé ! +33 2 54 72 01 08 Pixabay

Azé

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: AZE, Loir-et-Cher Autres Lieu Azé Adresse Azé Azé Loir-et-Cher Ville Azé Azé lieuville Azé Departement Loir-et-Cher

Azé Azé Azé Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aze-aze/

Marché à Azé Azé 2022-01-06 was last modified: by Marché à Azé Azé Azé 6 janvier 2022 Azé Azé Azé Loir-et-Cher Azé Loir-et-Cher loir-et-cher

Azé Azé Loir-et-Cher