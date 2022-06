Marché à Arrènes Arrènes Arrènes Catégories d’évènement: 23210

1 rue de la Mairie Arrènes 23210 Arrènes Place de l’Eglise, de 9h 00 à 13h 30. Producteurs locaux : viande, légumes, fromage, oeufs, miel, pâtisserie,

Produits artisanats : bijoux, bouillotte écologique …..

Place de l'Eglise, de 9h 00 à 13h 30.

