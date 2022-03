MARCHE 8KM ET 13KM Gouraincourt Gouraincourt Catégories d’évènement: Gouraincourt

2022-04-03 08:00:00 08:00:00 – 2022-04-03 16:00:00 16:00:00

Marche à GOURAINCOURT (55230)

8km et 13 km (5€)

8km et 13 km (5€)

– Restauration rapide

– Repas complet sur réservation (20€)

Départ entre 8h et 10h30

Organisée par l’association animation Gouraincourt

Avec le soutien de FOXY – L’immobilier rusé lecleren@gmail.com +33 6 87 55 83 45 FOXY – L’immobilier rusé

