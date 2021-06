Vittel Vittel 88800, Vittel MARCHE 6 KM PARC THERMAL DE VITTEL Vittel Vittel Catégories d’évènement: 88800

Vittel

MARCHE 6 KM PARC THERMAL DE VITTEL Vittel, 12 juin 2021-12 juin 2021, Vittel. MARCHE 6 KM PARC THERMAL DE VITTEL 2021-06-12 10:00:00 10:00:00 – 2021-06-12 12:00:00 12:00:00 Parc thermale de Vittel Galerie thermal de Vittel

Vittel 88800 Marche organisée à l’occasion de la Journée Nationale des Lions Clubs de France.

Le Club Vittel Eaux Vives organise un marche le samedi 12 juin à partir de 10h sous la galerie thermale de Vittel pour un parcours de 6 kms.

Il y aura possibilité de restauration après la marche (box repas) sur réservation.

genev.hen@gmail.com +33 6 07 87 61 70

