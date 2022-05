Marché, 28 juin 2022, .

Marché

2022-06-28 – 2022-06-28

Maintenu durant le confinement, le marché de Gelos fait à nouveau le plein avec, en plus des producteurs habituels, la nouvelle présence de Lola, la fleuriste, et sa camionnette, Nano et ses plants de fleurs… et le Domaine de Sarros et son vin blanc bio !

