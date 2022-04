Marché, 26 avril 2022, .

Marché

2022-04-26 08:00:00 – 2022-04-26 13:30:00

Dans un cadre architectural exceptionnel, au cœur de la grande place rectangulaire entourée d’arcades, et sous les halles, surmontées du bâtiment de la Mairie, les producteurs locaux proposent sur leurs étals les produits emblématiques du Béarn et des saveurs d’ailleurs qui font aujourd’hui de ce marché traditionnel crée en 1302 le second marché le plus important du département.

