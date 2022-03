Marchands d’antiques à Paris au XIXe siècle Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert,Salle Giorgio Vasari, 20 avril 2022, Paris.

Marchands d’antiques à Paris au XIXe siècle

Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, Salle Giorgio Vasari, le mercredi 20 avril à 09:00

Au sein du marché des antiquités qui s’organise au XIXe siècle en Europe, les marchands ont joué un rôle central dans la circulation des œuvres comme dans la constitution des collections privées et publiques. Ils sont cependant moins connus et ils ont été moins étudiés que les collectionneurs qu’ils côtoient. Le Répertoire des ventes d’antiques en France au XIXe siècle permet de proposer et de traiter de nouvelles données sur leur implication dans les ventes aux enchères à Paris, une des places centrales du commerce d’antiquités de l’époque. Cette journée cherchera à mieux cerner les contours de ces acteurs multiples, variés, et dont le rôle a sensiblement évolué tout au long du siècle. On présentera les recherches en cours, aussi bien l’étude de certaines personnalités que des analyses plus transversales. À cette occasion, une nouvelle version du site _Sur la piste des œuvres antiques_ sera présentée, incluant de nouveaux outils d’analyse des données sur les ventes aux enchères. **En partenariat avec le musée du Louvre** **Comité scientifique** Morgan Belzic (INHA), Cécile Colonna (INHA), Lucille Garnery (INHA), Néguine Mathieux (musée du Louvre), Christian Mazet (École française de Rome) **Intervenants** Morgan Belzic (INHA), Cécile Colonna (INHA), Isabelle Decise (musée du Louvre), Lucille Garnery (INHA), Bénédicte Garnier (musée Rodin), Anne-Lise Guigues (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Arthur Livenais (École du Louvre), Néguine Mathieux (musée du Louvre), Christian Mazet (École française de Rome), Camille Nerestan (INHA), Federico Nurra (INHA), Pascal Riviale (Archives nationales), Nicolas Perru (École pratique des hautes études – École du Louvre), Christiane Vivet- Peclet (Musée des monuments français) **Programme de recherche** « Répertoire des ventes d’antiques en France au XIXe siècle » (domaine Histoire de l’art antique et de l’archéologie)

Institut national d'histoire de l'art – Galerie Colbert,Salle Giorgio Vasari 2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs – 75002 Paris



