Najac 12270 Najac 12270 5 EUR CIAP Rue du château Najac La Maison du Gouverneur fut au Moyen Âge la demeure de riches marchands. Najac comme sa voisine Villefranche-de-Rouergue se sont enrichies par la présence de ces marchands ou artisans qui habitaient avec leurs familles dans ces villes.

Lors de cet atelier, les enfants partirons à la découverte des habitants de la Maison du Gouverneur et des marchands de Najac. Comment s’organisait la vie quotidienne dans cette demeure ? À quoi servait chaque pièce ? Que vendait-on au Moyen Âge ? La maison n’aura plus aucun secret pour eux !

ATELIER POUR LES 8 – 12 ANS

Vendredi 28 octobre à 14 h 30

Maison du Gouverneur – CIAP

