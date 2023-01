MARCHAND DE SABLE Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Haute-Garonne EUR Le Marchand de sable construit son rêve sur la table lumineuse. Captés et projetés sur l’écran, les magnifiques dessins de Frédérique Héol prennent forme sous nos yeux, la peinture sur sable ouvre un espace onirique où les images se font et se défont, magiques et éphémères. Mission accomplie pour le marchand de sable ! Comme chaque soir depuis la nuit des temps, le sable magique a été livré. Grâce à lui, une douce nuit se dessine pour tous les enfants de la Terre…

A partir de 3 ans

