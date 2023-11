Marché de noêl des Anes des Hauts du Perche MARCHAINVILLE Longny les Villages, 9 décembre 2023, Longny les Villages.

Longny les Villages,Orne

Toute la journée, rencontre avec l’âne, marché de noël, atelier créatif , tombola,

De 14h à 16h, arrivée du Père Noël, contes, maquillage.

Buvette, vin chaud

Durant cette journée, vous pourrez parcourir notre espace exposants pour réaliser vos achats de Noël.

Les lutins du père Noël seront disponibles pour réaliser des activités avec les enfants.

Un atelier maquillage sera accessible aux plus jeunes pour se donner des couleurs.

Il y aura à disposition une boîte aux lettres pour écrire au père Noël en compagnie des lutins.

Vous pourrez vous inscrire à notre tombola sur place.

En extérieur vous pourrez rencontrer nos ânes et échanger avec nos bénévoles qui se feront un plaisir de répondre à vos questions.

Durant l’après-midi, le père Noël nous rendra une visite pour rencontrer, écouter et faire une photo avec les enfants. Il y aura même une distribution de sucrerie de Noël…

La Mère Noël sera aussi présente pour raconter des histoires aux enfants.

Pour maintenir vos forces en cette période hivernale, nous proposerons sur place à la buvette des boissons froides et chaudes, des crêpes sucrées, des galettes jambon fromage, des biscuits réalisés par les lutins.

Toutefois nos quantités seront limitées, nous vous invitons à réserver dès maintenant en nous contactant si vous souhaitez vous sustenter à nos côtés !

Toutes les bénévoles se sont mobilisées pour vous faire passer un bon moment en compagnie des ânes, pour une bonne cause « ânes et handicaps ».

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

MARCHAINVILLE Salle des Fêtes

Longny les Villages 61290 Orne Normandie



All day, meet the donkey, Christmas market, creative workshop, tombola,

From 2pm to 4pm, arrival of Santa Claus, storytelling, face painting.

Refreshments, mulled wine

During the day, you’ll be able to browse our stalls and do your Christmas shopping.

Santa’s elves will be on hand for activities with children.

A make-up workshop will be available for youngsters to add a splash of color.

There’ll be a letterbox where you can write to Santa Claus in the company of the elves.

You’ll be able to sign up for our on-site tombola.

Outside, you can meet our donkeys and chat with our volunteers, who will be delighted to answer any questions you may have.

In the afternoon, Santa Claus will pay us a visit to meet, listen to and take a photo with the children. He’ll even be handing out Christmas sweets…

Mrs. Claus will also be on hand to tell stories to the children.

To keep your strength up during this wintry period, we’ll be offering hot and cold drinks, sweet crêpes, ham and cheese galettes, and cookies made by the elves at the refreshment stand.

However, quantities will be limited, so if you’d like to join us for refreshments, please contact us now!

All our volunteers are working hard to make sure you have a good time with the donkeys, for a good cause: « donkeys and handicaps »

Durante todo el día, encuentro con el burro, mercado navideño, taller creativo, tómbola,

De 14:00 a 16:00, llegada de Papá Noel, cuentacuentos, pintacaras.

Refrescos y vino caliente

Durante el día, podrá visitar nuestros puestos y hacer sus compras navideñas.

Los duendes de Papá Noel organizarán actividades para los niños.

Los más pequeños tendrán a su disposición un taller de maquillaje para darles un toque de color.

Habrá un buzón para escribir a Papá Noel en compañía de los elfos.

Podrás participar en nuestra tómbola in situ.

En el exterior, podrá conocer a nuestros burros y charlar con nuestros voluntarios, que estarán encantados de responder a sus preguntas.

Por la tarde, Papá Noel nos visitará para conocer, escuchar y fotografiarse con los niños. Incluso repartirá dulces navideños…

Mamá Noel también estará presente para contar cuentos a los niños.

Para que no te falte de nada durante el invierno, venderemos bebidas frías y calientes, crepes dulces, tartas de jamón y queso y galletas hechas por los duendes.

Sin embargo, las cantidades serán limitadas, así que si quieres tomar un refresco con nosotros, ponte en contacto con nosotros para reservar ya

Todos los voluntarios se movilizaron para hacerte pasar un buen momento en compañía de los burros, por una buena causa « burros y minusválidos »

Den ganzen Tag über: Treffen mit dem Esel, Weihnachtsmarkt, Kreativwerkstatt, Tombola,

Von 14 bis 16 Uhr, Ankunft des Weihnachtsmanns, Märchen, Schminken.

Getränke und Glühwein

An diesem Tag können Sie in unserem Ausstellerbereich Ihre Weihnachtseinkäufe tätigen.

Die Elfen des Weihnachtsmanns stehen zur Verfügung, um mit den Kindern Aktivitäten durchzuführen.

Für die Jüngsten gibt es eine Schminkwerkstatt, in der sie sich bunt schminken können.

Es wird einen Briefkasten geben, um dem Weihnachtsmann in Begleitung der Wichtel zu schreiben.

Sie können sich vor Ort für unsere Tombola anmelden.

Im Freien können Sie unsere Esel treffen und sich mit unseren Freiwilligen austauschen, die gerne Ihre Fragen beantworten.

Im Laufe des Nachmittags wird uns der Weihnachtsmann einen Besuch abstatten, um die Kinder zu treffen, ihnen zuzuhören und ein Foto mit ihnen zu machen. Es wird sogar eine Verteilung von Weihnachtssüßigkeiten geben…

Auch die Weihnachtsfrau wird anwesend sein und den Kindern Geschichten erzählen.

Um Sie in dieser Winterzeit bei Kräften zu halten, bieten wir vor Ort an der Buvette kalte und warme Getränke, süße Crêpes, Schinken-Käse-Pfannkuchen und von den Wichteln gebackene Kekse an.

Da unsere Mengen jedoch begrenzt sind, bitten wir Sie, bereits jetzt zu reservieren, indem Sie uns kontaktieren, wenn Sie sich an unserer Seite stärken möchten!

Alle freiwilligen Helferinnen und Helfer haben sich mobilisiert, um Ihnen einen schönen Moment mit den Eseln zu bereiten, für einen guten Zweck « Esel und Behinderungen »

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Touisme des Hauts du Perche