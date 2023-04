Chasse aux oeufs avec les ânes des Hauts du Perche MARCHAINVILLE Longny les Villages Catégories d’Évènement: Longny les Villages

Orne

Chasse aux oeufs avec les ânes des Hauts du Perche MARCHAINVILLE, 9 avril 2023, Longny les Villages . Longny les Villages ,Orne , Chasse aux oeufs avec les ânes des Hauts du Perche La Béchardière MARCHAINVILLE Longny les Villages Orne MARCHAINVILLE La Béchardière

2023-04-09 14:00:00 – 2023-04-09

MARCHAINVILLE La Béchardière

Longny les Villages

Orne . Les ânes des Hauts du Perche vous proposent une chasse aux œufs.

Au programme : balade avec 4 ânes à mener à pied ou sur leur dos ou en escargoline pour les petits. Chasse aux œufs en chemin. Retour vers 15h30-16h, répartition des œufs, goûter et boisson offerts pour les enfants, papouille aux ânes, atelier créations de pâques. Les ânes des Hauts du Perche vous proposent une chasse aux œufs.

Au programme : balade avec 4 ânes à mener à pied ou sur leur dos ou en escargoline pour les petits. Chasse aux œufs en chemin. Retour vers 15h30-16h, répartition des œufs, goûter et boisson offerts pour les enfants, papouille aux ânes, atelier créations de pâques. lesanes.duperche@gmail.com +33 6 61 74 47 37 https://www.lesanesdeshautsduperche.com/ MARCHAINVILLE La Béchardière Longny les Villages

dernière mise à jour : 2023-03-29 par

Détails Catégories d’Évènement: Longny les Villages, Orne Autres Lieu Longny les Villages Adresse Longny les Villages Orne MARCHAINVILLE La Béchardière Ville Longny les Villages Departement Orne Tarif Lieu Ville MARCHAINVILLE La Béchardière Longny les Villages

Longny les Villages Longny les Villages Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longny les villages /

Chasse aux oeufs avec les ânes des Hauts du Perche MARCHAINVILLE 2023-04-09 was last modified: by Chasse aux oeufs avec les ânes des Hauts du Perche MARCHAINVILLE Longny les Villages 9 avril 2023 La Béchardière MARCHAINVILLE Longny les Villages Orne MARCHAINVILLE Longny les Villages Orne

Longny les Villages Orne