MARCH√â DE VILLENEUVE EN RETZ – SECTEUR BOURGNEUF Villeneuve-en-Retz Villeneuve-en-Retz Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Villeneuve-en-Retz

MARCHÉ DE VILLENEUVE EN RETZ РSECTEUR BOURGNEUF Villeneuve-en-Retz, 1 octobre 2022, Villeneuve-en-Retz. MARCHÉ DE VILLENEUVE EN RETZ РSECTEUR BOURGNEUF

Les Halles Rue de la Taillée Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique Rue de la Taillée Les Halles

2022-10-01 – 2022-10-01

Rue de la Taillée Les Halles

Villeneuve-en-Retz

Loire-Atlantique Villeneuve-en-Retz Venez découvrir les produits frais et de saison; Légumes, fruits et poissons sont à votre disposition ! mairie.villeneuve@villeneuvenretz.fr +33 2 40 21 40 07 https://www.villeneuvenretz.fr/ Rue de la Taillée Les Halles Villeneuve-en-Retz

dernière mise à jour : 2022-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Villeneuve-en-Retz Autres Lieu Villeneuve-en-Retz Adresse Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique Rue de la Taillée Les Halles Ville Villeneuve-en-Retz lieuville Rue de la Taillée Les Halles Villeneuve-en-Retz Departement Loire-Atlantique

MARCH√â DE VILLENEUVE EN RETZ – SECTEUR BOURGNEUF Villeneuve-en-Retz 2022-10-01 was last modified: by MARCH√â DE VILLENEUVE EN RETZ – SECTEUR BOURGNEUF Villeneuve-en-Retz Villeneuve-en-Retz 1 octobre 2022 Les Halles Rue de la Taillée Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique Loire-Atlantique Villeneuve-en-Retz

Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique