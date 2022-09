MARCH√â DE CHAUMES EN RETZ – SECTEUR ARTHON Chaumes-en-Retz Chaumes-en-Retz Catégories d’évènement: Chaumes-en-Retz

FROMAGER

Spécialités Brie de Meaux, Tomme, bleu de Gex‚ PRIMEUR BIO

Fruits et légumes bio¬† ID√âAL PIZZA

Pizzas à emporter 06 81 40 40 29 LES RUCHERS DES HALBRANS

Miel ON CHICO’s ROAD

Food-truck

06 34 02 55 53 PICOUTON

Mercerie ambulante (le 4ême vendredi du mois) SAVONS DE RETZ

Savons fait main L’ESTRAN

Poissonnerie LE SALON NOMADE

Salon de coiffure ambulant (La Sicaudais – le vendredi aprês-midi) 07 67 57 51 03 LA RESERVE DE GABRIELLE

Produits d’épicerie VIVI

Vêtements Un marché au coeur du bourg, idéal pour s'approvisionner en produit locaux. Des commercants chaleureux, de jolis stands et une ambiance convivial ! mairie@chaumesenretz.fr +33 2 40 21 30 11 http://www.chaumesenretz.fr/

