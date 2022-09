MARCH√â ALIMENTAIRE DE LA BERNERIE La Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz Catégories d’évènement: La Bernerie-en-Retz

Loire-Atlantique

MARCHÉ ALIMENTAIRE DE LA BERNERIE La Bernerie-en-Retz, 30 septembre 2022, La Bernerie-en-Retz. MARCHÉ ALIMENTAIRE DE LA BERNERIE

Les Halles La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

2022-09-30 – 2022-09-30 La Bernerie-en-Retz

Loire-Atlantique LE Marché traditionnel typique, sous les Halles et Chaussée du Pays de Retz. Des Poissons et crustacés, viandes, fruits et légumes… mais pas que! De nombreux commerces colorés et appétissants vous y accueillent toute l’année.

Difficile de ne pas se laisser tenter par les brioches, melons, produit animation@mairie-labernerie.fr +33 2 40 82 70 56 http://www.mairie-labernerie.fr/ La Bernerie-en-Retz

dernière mise à jour : 2022-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: La Bernerie-en-Retz, Loire-Atlantique Autres Lieu La Bernerie-en-Retz Adresse Les Halles La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique Ville La Bernerie-en-Retz lieuville La Bernerie-en-Retz Departement Loire-Atlantique

La Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-bernerie-en-retz/

MARCHÉ ALIMENTAIRE DE LA BERNERIE La Bernerie-en-Retz 2022-09-30 was last modified: by MARCHÉ ALIMENTAIRE DE LA BERNERIE La Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz 30 septembre 2022 La Bernerie-en-Retz Les Halles La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique Loire-Atlantique

La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique