Salle Marceul réceptions, 1 rue Aristide Briant 37390 Notre-Dame-d’Oé

Programme :

8h30 – 9H00 : Accueil autour d’un petit déjeuner

9h à 9h30 : Évaluer les risques professionnels de vos salariés

• Le DUERP : Pourquoi évaluer les risques professionnels de

votre entreprise ?

• Comment faire l’inventaire des risques et définir les actions

de prévention.

• Effectuer vos mises à jour : annuelle ou plus si nécessaire.

• Vos obligations en tant que chef d’entreprise.

9H45 à 10H15 : Règlement général sur la protection des données (RGPD)

• Protéger les données personnelles de vos salariés et clients.

• Les 7 principes fondamentaux du RGPD.

• Vos obligations en tant que responsables de traitement.

• Evitez les sanctions en cas de violation.

10h30 à 11H15 : Cybersécurité : les risques majeurs à ne pas ignorer

Les arnaques les plus courantes

• Les conséquences d’une attaque

• Exemples de scénario : Phising via Baidu / Attaque avec QRCode

• Les mesures simples pour se protéger

A partir de 11H20 dégustation de vins de Touraine

