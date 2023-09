Land’art d’Automne Monstres et cie Marcenais, 2 novembre 2023, Marcenais.

Marcenais,Gironde

Quelques brindilles, 2-3 bouts de bois et une motte d’argile, tout ce qu’il faut pour donner vie à des lutins ou des monstres d’Halloween dans un coin de forêt. Venez en famille découvrir le sentier de randonnée et observer la nature d’une manière ludique et magique..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 12:00:00. .

Marcenais 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A few twigs, 2-3 pieces of wood and a lump of clay are all you need to create goblins or Halloween monsters in a corner of the forest. Come with your family to discover the hiking trail and observe nature in a playful and magical way.

Unas ramitas, 2-3 trozos de madera y un trozo de arcilla es todo lo que necesitas para crear duendes o monstruos de Halloween en un rincón del bosque. Trae a toda la familia y descubre la ruta de senderismo y observa la naturaleza de una forma divertida y mágica.

Ein paar Zweige, 2-3 Holzstücke und ein Klumpen Lehm – mehr braucht es nicht, um in einem Waldstück Kobolde oder Halloween-Monster zum Leben zu erwecken. Entdecken Sie mit Ihrer Familie den Wanderweg und beobachten Sie die Natur auf spielerische und magische Weise.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Latitude Nord Gironde