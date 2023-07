Eau Lab’eau, atelier nature scientifique Marcenais, 16 août 2023, Marcenais.

Devenez “un expert de l’eau” ! Entrez vous aussi dans la peau d’un hydrobiologiste et venez tester la qualité de l’eau de la Saye. Découvrez alors ce que signifie le pH, le nitrate, le phosphate … Discutons ensemble de la pollution et de notre consommation d’eau potable. Un atelier de sensibilisation à l’environnement, qui de manière ludique permet aux enfants de mieux comprendre le milieux qui les entoure..

Become a water expert! Step into the shoes of a hydrobiologist and test the quality of the Saye?s water. Find out what pH, nitrate and phosphate mean? Let’s discuss pollution and our consumption of drinking water. A workshop to raise awareness of the environment, and a fun way for children to gain a better understanding of their surroundings.

¡Conviértete en un experto del agua! Ponte en la piel de un hidrobiólogo y ven a analizar la calidad del agua del Saye. Averigua qué significan los niveles de pH, nitratos y fosfatos.. Hablemos de la contaminación y de nuestro consumo de agua potable. Es una forma divertida de que los niños comprendan mejor el medio que les rodea.

Werden Sie ein Wasserexperte! Schlüpfe in die Rolle eines Hydrobiologen und teste die Wasserqualität des Flusses Saye. Finden Sie heraus, was pH-Wert, Nitrat und Phosphat bedeuten Diskutieren wir gemeinsam über die Verschmutzung und unseren Trinkwasserverbrauch. Ein Workshop zur Sensibilisierung für die Umwelt, der den Kindern auf spielerische Weise ein besseres Verständnis für die Umwelt vermittelt.

