Marcelo D2 au New Morning New Morning Paris, mardi 23 juillet 2024.

Le mardi 23 juillet 2024

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant

30,80 euros.

Le pionnier du rap brésilien Marcelo D2 revient à Paris ! Véritable phénomène dans son pays d’origine, Marcelo est considéré comme l’homme qui a réussi à réunir la samba et le hip-hop et à introduire ainsi un tout nouveau style musical. Et non sans succès : son son unique lui a valu plusieurs Latin Grammys et nominations ces dernières années.

Que ce soit dans la musique, le cinéma ou sur les plateformes de streaming, Marcelo D2 est un véritable homme de la Renaissance contemporaine. Il ne se contente pas de refléter la culture brésilienne, mais il la façonne et la redéfinit avec chaque nouvelle oeuvre. Son héritage est une fusion harmonieuse de rythmes, de mots et d’images qui capturent l’essence du Brésil, en faisant un incontournable icône culturelle. Le parcours de Marcelo D2 est un témoignage de la riche diversité de notre culture, et on peut dire en toute sécurité qu’il a encore beaucoup à nous offrir.

Naviguant à travers les pages de la musique brésilienne, peu d’artistes se démarquent autant que Marcelo D2, dans la transition entre les rythmes vigoureux du rap et le son complexe et captivant du samba. Avec son ADN irrévérencieux et des paroles incisives, Marcelo sait comment synthétiser l’âme brésilienne dans ses vers et mélodies comme peu d’autres.

Avec « Iboru », l’artiste crossover livre non seulement un 9ème album, mais tout un mouvement artistique.

« Révolution dans le rap, révolution dans le rock, révolution dans le samba ! Ce n’est pas de la prétention, c’est de l’ambition artistique. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la nouvelle samba traditionnelle, bienvenue à IBORU. » – Marcelo D2

Ils en parlent

« Aujourd’hui à 56 ans passés, Marcelo D2, qui précisons-le est un des pionniers du rap à Rio, n’a de cesse de défricher les trésors du patrimoine brésilien. Combinant samba et musique noire, il s’attèle aussi à d’autres genre comme la musique électronique ou le beatbox. » (Radio Nova)

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010

Contact : https://www.newmorning.com/20240723-5946-festival-all-stars-marcelo-d2.html https://www.facebook.com/events/3249518662020886/ https://www.facebook.com/events/3249518662020886/ https://www.newmorning.com/20240723-5946-festival-all-stars-marcelo-d2.html#billetterie

Marcelo D2