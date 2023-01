MARCELLO MARCELLO, CHAMPION DE PAPIER Ferrals-les-Corbières Ferrals-les-Corbières Catégories d’Évènement: Aude

Aude Mise à l’eau par la compagnie « Les petites choses » Une reprise de leur spectacle, crée en 2008, sur le thème du sport et de jeux olympiques en vue d’une tournée en 2024 à l’occasion des JO en France. Rita, femme de ménage au CNOSF (Comité national Olympique et sportif Français) retrace et accompagne les exploits de son athlète préféré, un sportif que rien n’arrête, pas même les défaites!

Marcello Marcello, héros de papier, tout droit sorti de vieux journaux entassés, va, tout en énergie maîtrisée, plonger, sauter, boxer, se surpasser, encaisser, résister et triompher…peut-être! Ferrals-les-Corbières

