EUR 15 15 Voici une soirée d’humour en plein centre d’Eguilles !

Le nouveau restaurant Marcelline : Une cuisine de produits locaux, un cadre intimiste et une soirée unique dans le coeur du village .



Quatre humoristes de la région accompagnés de leurs meilleures blagues, un spectacle d’une heure au format cabaret :



19h00 – Accueil – Ouverture des portes

Profitez d’une cuisine de comptoir et d’une généreuse carte de boisson.



21h00 – Comedy Club

Installez-vous confortablement et découvrez notre sélection de 4 artistes pour une heure de blagues.



22h00 – Un dernier verre en musique

Envie d’exprimer votre analyse humoristique entre amis ? D’échanger avec les artistes ? On reste ensemble pour discuter, danser et boire des coups !



« Affaire de Comédie » est un Comedy Club itinérant : des plateaux de stand-up dans des lieux insolites à Aix-En-Provence et Marseille.



Pensez à réserver les places sont limitées

Le « Marcelline Club » : un comedy club au restaurant Marcelline, au cœur d’Eguilles, pour une soirée folle en humour avec un plateau de 4 artistes.

