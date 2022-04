Marcelle Cahn. En quête d’espace. Strasbourg, 29 avril 2022, Strasbourg.

Marcelle Cahn. En quête d’espace. Strasbourg

2022-04-29 10:00:00 – 2022-07-31 18:00:00

Strasbourg Bas-Rhin Strasbourg

EUR Le MAMCS présente la première grande rétrospective consacrée à Marcelle Cahn (1895-1981).

Dans l’histoire de l’art du XXème siècle, le parcours de cette artiste se situe, à ses débuts, à l’orée des courants expressionnistes et puristes, et s’épanouit dans les années 1950 au travers d’une abstraction libre, dotée tout à la fois de fantaisie et d’une grande rigueur, dont les tableaux-reliefs et les spatiaux des années 1960 sont un remarquable aboutissement. De l’infiniment petit à la quête d’un espace architectural, Marcelle Cahn, qui parallèlement n’a jamais renoncé à la figuration, a développé un langage singulier de l’abstraction, épuré et sensible, dépourvu de tout dogmatisme.

Alsacienne, née à Strasbourg où elle vécut la majeure partie de sa jeunesse, Marcelle Cahn se forma à Berlin pendant la Grande guerre auprès de Lovis Corinth et Eugen Spiro, puis à Paris auprès de Fernand Léger et Amédée Ozenfant.

L’exposition restitue les différents contextes de création au sein desquels cette artiste a évolué, de l’expressionnisme allemand du début du XXème siècle aux principaux courants de l’abstraction géométrique et lyrique. Ce parcours chronologique rassemble plus de 400 œuvres – peintures, arts graphiques, sculptures, photographies et collages – illustrant la richesse et la singularité de l’œuvre de Marcelle Cahn.

