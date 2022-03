Marcela présente “O’Roma” Studio de l’Ermitage, 7 avril 2022, Paris.

Marcela présente “O’Roma”

Studio de l’Ermitage, le jeudi 7 avril à 20:30

Plus intime, cet album plonge dans l’identité musicale profonde du groupe et met en valeur l’univers personnel de Marcela : de ses richesses sonores et son histoire, entre joie et peine, colère et traditions. Mêlant des compositions originales du groupe, des chants traditionnels et des textes écrits en langue Rom et en français, cet album est une invitation à poursuivre le voyage ensemble. Le voyage de la découverte de soi, des autres et du monde à travers le prisme du vécu le tout transcendé par une orchestration audacieuse et festive. Le groupe est composé de : – Marcela Cisarova : chant – Benoit Vincent : guitare acoustique, chœurs – Charles Lamouroux : guitare électrique, banjo – Loran Bozic : violon – Yoann Godefroy : contrebasse Les invités de cet album sont : Nedjim Bouizzoul, Emilio Castiello, Thibault Duquesnay, Mihai Pirvan, Ersoy Kazimov, Marwan Slimani et Billal Chenni.

Sur place 17 EUR Prévente 15 EUR

Marcela présentera “O’Roma” sur la scène du Studio de l’Ermitage, à l’occasion de sa sortie chez Jamalafak Collectif / Music Box Publishing / Socadisc le 7 avril 2022.

Studio de l’Ermitage 8 rue de l’ermitage 75020 Paris Paris Paris 20e Arrondissement Paris



